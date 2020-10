Ankaraspor: 2-0

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Furkan Ürün (xx), Ogün Kamacı (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Alper (xx) (Dk. 64 Yusuf Can xx), Sinan (xxx), Yusuf (x) (Dk. 14 Kahraman xx), Ufuk (xx), Oğulcan (xx), Muzaffer (xx) (Dk. 46 Burak xx), Ahmet İlhan (xxx) (Dk. 87 Ahmet Dereli ), Furkan (xx), Metehan (xxx), Hüsamettin (xx)ANKARASPOR: Emre Koyuncu (x) - Emre Can (x) (Dk. 46 Mete x), Gökhan (x), Thales (xx), Ali (xx), Beykan (x) (Dk. 82 Umar), Doğukan (xx), Barış (x) (Dk. 71 Tuğrul x), Halil İbrahim (x) (Dk. 64 Muzaffer x), Mahmut (x) (Dk. 71 Hacı Ömer x), Erdem (xx)GOLLER: Dk. 61 Metehan, Dk. 77 Ahmet İlhan ( Altınordu )SARI KARTLAR: Sinan, Alper, Yusuf Can (Altınordu) - Mahmut, Beykan ( Ankaraspor

TFF 1'inci Lig 4'üncü hafta mücadelesinde Altınordu evinde Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti. İç sahada ilk galibiyetini alan İzmir ekibinin gollerini 61'inci dakikada Metehan ve 77'nci dakikada Ahmet İlhan kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 9 puana ulaşırken, Ankaraspor 3 puanda kaldı.

33'üncü dakikada gelişen Altınordu atağında sağdan ceza sahasına giren Metehan sert vurdu, kaleci Emre köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.41'inci dakikada konuk ekipten Erdem sağ kanattan yerden ortaladı, altı pastaki Beykan'ın vuruşunda kaleci Erhan üzerine gelen topu çıkardı. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.44'üncü dakikada sağ çaprazdan Ahmet İlhan'ın aşırtma vuruşunda kaleci Emre parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.İlk yarı 0-0 sona erdi.61'inci dakikada Altınordu golü buldu. Soldan Ahmet İlhan'ın ortasında yakın mesafeden Metehan kafayı vurdu, top kaleci Emre'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.77'nci dakikada Gökhan'ın kafayla kaleciye geri pasında top kısa düştü. Araya giren Ahmet İlhan, şık bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.88'inci dakikada konuk ekipten Umar'ın ceza yayı üzerinden şık vuruşunda kaleci Erhan çatala giden topu son anda kornere çeldi.90'ıncı dakikada Altınordulu Burak'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta top yan direkte patladı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Altınordu sahasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.