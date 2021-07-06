Ankas final peşinde - Son Dakika

TFF Üçüncü ligine yükselme mücadelesinde Diyarbakırspor ile çeyrek finalde eşleşen Bordo – mavili ekip, adını finale yazdırmak istiyor.

TRT KURDİ NAKLEN YAYIN YAPACAK

Bölgesel Amatör Lig statüsü gereği tarafsız sahada oynanacak karşılaşma Sivas Muhsin Yazıcıoğlu stadyumunda oynanacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Alim Kandemir yönetecek. Yardımcılıklarını ise Turan Çelik ve Osman Sağır yapacaklar. Yarı Final mücadelesi TRT Kurdi kanalından hem Türkçe hem de Kürtçe olarak naklen yayınlanacak.

Yarı final öncesinde Gaziantep Ankasspor, grup müsabakalarında Hatay temsilcileri Antakya Belediyesi ve 5 Temmuz İskenderun maçlarında 3 galibiyet, 1 yenilgi elde ederek 9 puan ile 1'inci grubu lider bitirerek rakiplerini geride bıraktı. Bordo – mavililer, çeyrek final mücadelesinde Şanlıurfa Büyükşehir Beledyespor'u tek golle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Diyarbakırspor ise 3'üncü grupta Çınar Belediyesi, Bismil 21 ve Silvan Belediyespor ile oynadığı maçlardan 5 galibiyet ve 1 yenilgi elde ederek grubunu zirvede tamamladı. Kırmızı – Yeşilli ekip çeyrek finalde Bağlar Belediyesini 2 – 1 yenerek yarı finale yükseldi.