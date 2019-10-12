Son Dakika Haberleri: Annelerden "ordumuzun yanındayız" mesajı
Son Dakika Güncel Annelerden 'ordumuzun yanındayız' mesajı

Annelerden "ordumuzun yanındayız" mesajı

1 saat önce

AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk ordusu için bir araya geldi.

Annelerden

AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk ordusu için bir araya geldi.


Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Havva Camisinde düzenlenen programda sefere çıkan Türk ordusu için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Etkinlikte konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Eserkaya, annelerin Türk ordusuna mesajının olduğunu belirterek, "Bizler 'Ordumuzun Yanındayız' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu programda, Suriye'nin kuzeyinde toprak bütünlüğünü ve huzuru sağlamak için Fırat'ın doğusuna hareket eden kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu dile getirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin bir olma vaktinin geldiğini kaydeden Eserkaya, "Bizler üstlendiğimiz her görevin ötesinde öncelikli olarak anneyiz. Sınır ötesi operasyonda görev alan tüm ana kuzuları için bugün bir araya gelerek manevi desteğimizi ilettik. Rabbim tüm askerlerimizi korusun.Sağ salim yurdumuza ve sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Vakit tek yürek olma vakti." diye konuştu.

Odunpazarı, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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