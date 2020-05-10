Annelere çiçek yerine sebze fidesi - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından bu yıl annelere çiçek yerine bahçelerine ve balkonlara dikilmesi üzerine sebze fidesi dağıtıldı.



Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, bu yıl Anneler Günü dolayısıyla geçtiğimiz yıl çiçek dağıtmak yerine Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle evlerinde vakit geçirmeyi tercih eden annelere bahçelerine ve balkonlara dikilmesi üzerine sebze fidesi dağıtıldı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Suer, "Bugün Covit-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında en kıymetlilerimizle sarılıp kucaklaşamasakta, inanıyoruz ki bu süreci beraber atlatıp en kısa sürede o neşeli günlerimize kavuşacağız. Evde geçirilen zamanı keyifli hale getirebilmek adına belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Gerek balkonlarda saksılarda gerekse kapı önlerinde bahçelerde yetiştirebilmek için, annelerimizin yüzünü biraz daha gülümsetebilmek adına Anneler Günü kutlamaları kapsamında kapı kapı gezerek sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimizi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyoruz" dedi. - BİLECİK