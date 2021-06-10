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Annesini öldürdüğü evde parti vermişti! O cani ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı - Son Dakika

Annesini öldürdüğü evde parti vermişti! O cani ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

10.06.2021 15:29

Arnavutköy'de annesi Melahat İşbir'i başına çekiçle vurarak öldürüp, battaniyeye sarılı cesedini boş araziye gömdükten 3 gün sonra evinde parti verdiği söylenen Batuhan Ünal, karar duruşmasında kendisini "Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim, saygısızlık etmedim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, pişmanım" diyerek, savundu. Mahkeme heyeti, Ünal'ı indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Ünal ile öldürülen Melahat İşbir'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

ANNESİNİ BİR ERKEKLE GÖRDÜĞÜ İDDİA ETTİ

Son savunması sorulan Batuhan Ünal, eve geldiğinde annesini bir erkekle gördüğünü, bu sebeple tartıştıklarını, annesinin kendisine tokat atığını, hakaret ettiğini iddia etti. Ayakkabılıktan eline aldığı ilk cisimle annesine vurduğunu söyleyen sanık Ünal, "Olayın şokuyla, gözümün kararmasıyla ne yaptığımı bilmeden rastgele salladım. Gözlerimi açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Böyle bir niyetim, amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim, saygısızlık etmedim. Sonrasında yaptığım şeyler, korku ve panikle yaptığım şeylerdi. Böyle bir durum olduğu için gerçekten pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Ünal'ı 'Üstsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamadı. Ünal'a yardım eden sanık Furkan Salih Gürlek'e de 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CİNAYETTEN SONRA PARTİ VERMİŞ

Öte yandan Ünal'ın dayısı, sanığın annesini öldürdükten 3 gün sonra evde parti yaptığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede iki tanığın 11 Ocak 2020 tarihinde Edirne İSKİ Asfaltı Sultangazi istikametine doğru açık arazide define bulmak amacıyla dolaştıkları anlatılmıştı. İddianamede define arayan tanıkların yeni kazılmış bir yer görerek, burayı kazmaya başladıkları ve toprağın altından bir battaniye sarılı cesedin çıktığını görerek durumu polise bildirdikleri belirtilmişti. Polisin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde beyaz bir aracın cesedi battaniyeye sarılı bir şekilde götürdüğünün tespit edildiği iddianamede ifade edilmişti. İddianamede sanık Batuhan Ünal ve Furkan Salih Gürek'in cesedi battaniyeye sararak Arnavutköy'de açık bir araziye gömdükleri anlatılmıştı.

Annesini öldürdüğü evde parti vermişti! O cani ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Hakaret, Mahkeme, Define, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini öldürdüğü evde parti vermişti! O cani ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı - Son Dakika


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