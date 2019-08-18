Antakya'da orman yangını
16 dakika önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:31 Kaynak: AA
'ın Antakya
ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karlısu
Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi.
Yangına helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi.
Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü yangın, hava ve karadan süren müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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