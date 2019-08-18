Son Dakika Haberleri: Antakya'da orman yangını
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Antakya'da orman yangını

16 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karlısu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi.
Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü yangın, hava ve karadan süren müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antakya, Karlısu, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:31 Kaynak: AA
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