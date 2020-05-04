ANTALYA Annelerin çiçekleri elde kaldı, çürüyen çiçekler çöpe atıldı - Son Dakika

Koronavirüs, kesme çiçek sektörünü olumsuz etkiledi. Geçen yıl Anneler Günü'nde 45 milyon dal çiçek ihraç ederek 7 milyon dolar kazanan sektör, bu yıl 25 milyon dal çiçekle yalnızca 3 milyon dolar kazanabildi. İç piyasada yaprak kımıldamazken çürüyen çiçekler çöpe dökülüyor.

Turizm kenti Antalya, kesme çiçek sektörüyle hem iç piyasaya, hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen ve en büyük mezatın yer aldığı Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, Avrupa ve Balkan ülkelerinin yanı sıra, Türki Cumhuriyetler'in de çiçek tedarikçisi olmayı sürdürüyor. 2020 yılı için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 60 milyon dal çiçekle ülke ekonomisine 6.5 milyon dolarlık döviz kazandıran çiçekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de 80 milyon dal çiçek ihraç ederek 10 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

ANNELER GÜNÜ'NDE RAKAMLAR DÜŞTÜ

Çiçekçinin bu yıl için planladığı ve hazırlıklar yaparak büyük beklenti içine girdiği Anneler Günü'nde de üreticinin beklediği olmadı. Geçen yıl Anneler Günü için 45 milyon dal çiçek ihraç eden ve ülke ekonomisine 7 milyon dolarlık döviz kazandıran sektör, bu yıl 25 milyon dal çiçek ihraç edip yalnızca 3 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

MİLYONLARCA ÇİÇEK ÇÖPE ATILDI

İhracatın yüzde 40 azaldığını belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçekleri satamadıkları için çürüdüğünü, o yüzden çöpe attıklarını ifade etti. Koronavirüsün çiçek sektörünü çok kötü etkilediğini anlatan Yılmaz, "Üretimi durdurma ya da ara verme imkanımız yok. Ürettiğimiz ürünler satılmayınca büyük bölümünü çöpe attık. Ücretsiz dağıtalım dedik. Ancak görüştüğümüz her yer 'virüs taşır' düşüncesiyle sıcak bakmadı. İhracat rakamlarımız düştü, yüzde 40 eksideyiz. Anneler Günü için geçen yıl 7 milyon dolarlık 45 milyon dal çiçek göndermiştik. Bu yıl Anneler Günü'nde 25 milyon dal çiçek 3 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. İç piyasada ise yaprak kımıldamıyor" diye konuştu.

'HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ESNEKLİK OLSUN'

Her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını, bunun iç piyasada çiçek satışlarını büyük oranda düşürdüğünü de vurgulayan İsmail Yılmaz, "Bu defaya mahsus bir özel izin verilsin. Yani çiçek satıcılarına bu hafta sonu izin versin yetkililerimiz, en azından Anneler Günü için iç piyasada bir hareketlilik olur" dedi.