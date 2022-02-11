Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi "Kırcami" için olağanüstü toplanacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Meclisinin Kırcami İmar Planı'nı görüşmek üzere 16 Şubat'ta olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle şubat ayı devam toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda değerlendirilen 28 gündem maddesinin kabulünün ardından konuşan Böcek, Kırcami İmar Planı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Böcek, imar planı uygulamasının tüm Antalya'yı ilgilendirdiğini belirterek, "Muratpaşa ilçemizde olan Kırcami Mahallesi başta olmak üzere diğer ilçelerimizi de ilgilendiren imar planı eksikliklerine ilişkin bakanlığımızın talep ettiği şekilde çalışmalar yaptık. Bürokratlarımız, mimarlarımız ve teknik ekiplerimizle detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Yüz binlik imar planı eksikliği Kırcami Mahallesi kadar diğer ilçeler için de son derece önemliydi." dedi.

"Tarihi bir gün olacak"

Yüz binlik plan eksikliği konusunda titizlikle yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini aktaran Böcek, meclis üyelerinin süreç boyunca her zaman oy birliği oluşturduğunu vurguladı.

Böcek, imar planı onayının ardından çalışmalara başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"14 Şubat Pazartesi bir temsilcimiz Ankara'ya gidecek, evrakla ilgili birtakım imza işlemleri yapılacak. 15 Şubat Salı günü de imar komisyonumuz toplanacak. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bizler de 16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te bu salonda Kırcami tek gündem maddesi olacak şekilde olağanüstü toplanacağız. Tarihi bir gün olacak. Almış olduğumuz kararların tüm Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, çalışma arkadaşlarına, vekillerimize, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."