Antalya çifte cinayet sanığına çifte ömürboyu ve 39 yıl, oğluna da 42 yıl hapis cezası

Çifte cinayet sanığına çifte ömürboyu ve 39 yıl, oğluna da 42 yıl hapis cezası

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı tartışmasında Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü, kızı Mesudiye Kılıç'ı da yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Ünal'a (63) iki defa ömürboyu ve 39 yıl, eylemleri sırasında kendisine yardım eden oğlu Savaş Ünal'a da 42 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Savaş Ünal, duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine götürüldü. Kararın ardından taraflar arasında adliye koridorunda yaşanan tartışma polis tarafından engellendi.

Olay, 17 Mart günü saat 15.00 sıralarında, Serik ilçesinin Çatallar Mahallesi Kır mevkiinde meydana geldi. Süleyman Ünal, iddiaya göre, aralarında daha önceden miras yoluyla kalan arazi anlaşmazlığı bulunan halasının oğlu Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ünal, yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı. Baba ve çocukları yere yığılırken, Süleyman Ünal olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan kısa süre sonra Süleyman Ünal, tüfeğiyle karakola giderek, teslim oldu ve tutuklandı. Gözaltına alınan Ünal'ın 7 yakını ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Süleyman Ünal hakkında 2 kez 'kasten insan öldürme', 4 kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs', diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlamalarla hazırlanan iddianameyle birlikte Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Ünal ile tutuksuz sanıklar oğulları Savaş Ünal ve Ali Ünal, eşi Gülşen Ünal, kızları Havva Ünal, Birgül Kaya ve Gülsüm Gebizli ile damadı Hüseyin Gebizli katıldı. Öldürülen Mehmet Ali Merih ve Rüştü Merih'in yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulan Mesudiye Kılıç ve tarafların avukatları da duruşmada bulundu.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Süleyman Ünal'ın olay günü arazi anlaşmazlığı yaşadığı Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i öldürmekten ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, Süleyman Biber, Mesudiye Kılıç, Emine Çetin ve Mehmet Kılıç'ı öldürme kastıyla ateş ettiği için cezalandırılmasını, Savaş Ünal'ın babası Süleyman Ünal'a tüfeği ve şarjörleri vererek eylemlerini gerçekleştirmesinde yardımcı olarak suçun icrasını kolaylaştırdığı ve Süleyman Ünal'ın 2 kez kasten öldürme, 4 kez de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yardım ettiği için ayrı ayrı cezalandırılmasını, diğer sanıklar Gülşen Ünal, Birgül Kaya, Gülsüm Gebizli, Havva Ünal, Ali Ünal ve Hüseyin Gebizli'nin ise suç işlediğine dair delil bulunamadığından beraatlarını talep etti.

Şikayetçilerin avukatlarından Bengi Melisa Birsen, savcının esas hakkındaki görüşüne karşı Savaş Ünal'ın yardım eden değil, olayın müşterek faili, beraat talep edilen diğer sanıkların ise yardım eden sıfatıyla cezalandırılmalarını talep etti.

BERAAT İSTEDİ

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Süleyman Ünal, savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmediğini, maktullerin oğluna bıçakla saldırınca, oğlunu korumak maksadıyla ateş ettiğini kaydederek, beraatını istedi. Tutuksuz sanık Savaş Ünal da suçlamayı kabul etmediğini belirtti ve beraatını talep etti.

OĞLU DA TUTUKLANDI

Verilen aranın ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Süleyman Ünal'ın Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömürboyu, yaralanan Mesudiye Kılıç, Mehmet Kılıç, Emine Çetin ve Süleyman Biber'e karşı 'teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme' suçundan 39 yıl, eylemleri sırasında kendisine yardım eden oğlu Savaş Ünal'a da 42 yıl hapis cezası ve hükmen tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada diğer sanıklar Gülşen Ünal, Birgül Kaya, Gülsüm Gebizli, Havva Ünal, Ali Ünal ve Hüseyin Gebizli'nin beraatına karar verildi. Karara 1 hafta içerisinde itiraz edilebileceği belirtildi.

Dava süresince tutuksuz yargılanan sanık Savaş Ünal, mahkeme başkanının daveti üzerine duruşma salonuna gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında infaz işlemleri tamamlanan Savaş Ünal, cezaevine gönderildi.

Duruşmanın ardından adliye koridorunda şikayetçiler ve sanık yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma polis tarafından engellenirken, taraflar ayrı ayrı kapılardan adliyeden çıkartıldı.