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Muğla ve Antalya için kar uyarısı - Son Dakika

Muğla ve Antalya için kar uyarısı

23.01.2022 19:19
Muğla ve Antalya için kar uyarısı

Muğla ve Antalya'da yarın akşam itibarıyla orta kuvvette kar yağışı bekleniyor.

Muğla ve Antalya'da yarın akşam itibarıyla orta kuvvette kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da beklenen yağışların yarın akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar, doğusunun iç kesimlerinde ( İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışlarının 26 Ocak Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Muğla'da kar salı günü etkisini kaybedecek

Muğla'da beklenen yağışların yarın akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışlarının batı kesimlerde 25 Ocak Salı sabah saatlerinde, doğusunda akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar ve soğuk hava dalgası sebebiyle zirai ve seracılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, buzlanma, don olayı ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Meteoroloji, Antalya, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla ve Antalya için kar uyarısı - Son Dakika


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