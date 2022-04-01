Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

01.04.2022 18:09
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Belek-Boğazket turizm yolu kavşağında İsa Kılıç'ın kullandığı 07 FFD 30 plakalı kamyon ile Mehmet Demir'in kullandığı 07 YIB 03 plakalı ticari araç çarpıştı. Daha sonra Fatih Karcı'nın kullandığı 07 ABY 453 plakalı otomobil ile Adem Torhan'ın kullandığı 07 ADJ 401 plakalı araç zincirleme şekilde çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Demir ile aynı araçta bulunan Fatma Demir ve 07 ABY 453 plakalı araçtaki yolcu Evren Adem Eroğlu ve Olivia Karcı ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Ticari araç sürücüsü Mehmet Demir ile yolcu Fatma Demir'i ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis kaza sonrası inceleme başlattı - ANTALYA

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

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Mehmet Demir, Tragger, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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