Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
Son Dakika Güncel Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

7 saat önce

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (7)AVUKAT CİN'İN PAYLAŞIMIAntalyalı Avukat Hadi Cin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Selim Şimşek ile aynı mahallede oturduklarını belirterek, borçları nedeniyle sıkıntıya girdiğini bıraktığı...

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (7)

AVUKAT CİN'İN PAYLAŞIMI

Antalyalı Avukat Hadi Cin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Selim Şimşek ile aynı mahallede oturduklarını belirterek, borçları nedeniyle sıkıntıya girdiğini bıraktığı mektuptan öğrendiğini, burada kime borcu olduğunu yazdığını kaydetti. Cin'in paylaşımında şu ifadeler de yer aldı:

"Bilgisayar teknikeri Selim maalesef kendisiyle birlikte eşinin ve çocuklarının canına kıymış, eşi çamaşır asarken yığılıp kalmış. Sadece Selim biliyormuş herkesin öleceğini."

'BU KADAR KOLAY ULAŞILMAMALI'

Avukat Cin, siyanür ve benzer zehirlere bu kadar kolay ulaşılmaması gerektiğini de belirterek, "Buna yönelik mutlaka bir kanun ve önleyici tedbirler alınmalı. Özellikle internetten insanlar bu tip zehirlere ulaşabiliyor ve kargo yoluyla evine kadar gönderiliyor. Benim bir müvekkilim geçen yıl falezlerde siyanür içerek intihar etmişti. Siyanür ve benzer zehirlerin satışının iş amaçlı kullanan belli meslekler haricinde kimseye verilmemesi için hukuki süreç başlatmıştık ama bir sonuç elde edemedik" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANTALYA (DHA)

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya, Siyanür, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanürden zehirlenerek ölen aileye yaptığı yorumla eleştirilen Haluk Levent'e bir tepki de CHP'li eski vekilden geldi
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:11:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]