Antalya'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "4. Murat" operasını seyirciyle buluşturacak.

Antalya DOB, 2010'da hayatını kaybeden, Türk operasının önemli ustalarından, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in "4. Murat" operasını 2 Kasım'da sahneleyecek.

İstanbul'da 3 Mayıs 1980'de gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından 200 temsile yakın kapalı gişe oynayan, librettosu Turan Oflazoğlu'na ait üç perdelik eserin provaları hızla devam ediyor.

Haldun Özörten'in dekor ve kostümle bütünleşen reji anlayışıyla sahneye koyduğu operanın dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı padişahı olan 4. Murat'ın hayat öyküsünü anlatan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

Besteci Okan Demiriş'in 2016'da vefat eden eşi, Türk operasının efsanevi baş sopranosu Leyla Demiriş'e ithafen bestelediği operanın prömiyerinde, "Sultan Murat" rolünü Engin Suna, "Kösem Sultan" rolünü Sevinç Bilgin, "Sadrazam Topal Recep Paşa" rolünü Serhat Konukman, "Nef'i" rolünü ise Göksay Yaran canlandıracak.

Fiyatları 15, 35 ve 50 lira arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.