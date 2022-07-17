Antalya'da 46 Bin 663 Konut veya İşyeri Yabancılara Satıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in önergesine verdiği yanıta göre; Antalya'da 2015-2022 arasında 46 bin 663 konut veya işyeri yabancı kişilere satıldı. Zeybek, "Vatandaşın konut sorununu Beştepe'deki bin odalı saraydan, kupon arazi dökümü çıkartarak yapamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Antalya'dan ev alan Sudan ve Dominik vatandaşı kadar alım gücü yoksa bu utanç AKP'nindir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, "2015-2022 yılları arasında Antalya'da yabancılara satılan konut sayısı nedir? 2015-2022 yılları arasında Antalya'da yabancılara satılan konut yıllara ve ilçelere göre dağılımı nedir? 2015-2022 yılları arasında Antalya'da yabancılara satılan konutları alanların uyrukları nedir" diye sordu.

ALANYA İLK SIRADA

Murat Kurum, 2015-2022 arasında 46 bin 663 konut veya işyeri yabancı kişilere satıldığı yanıtını verdi. İlçe olarak en çok satış, 2 bin 275 konut veya işyeri ile Alanya oldu. Alanya'yı, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat, Kepez takip etti.

Ülkelere göre de en fazla konut veya işyeri satın alan 12 bin 967 ile Rusya oldu. Rusya'yı 5 bin 18 ile Almanya, 3 bin 985 ile İran, 3 bin 728 ile Kazakistan, 3 bin 328 ile Ukrayna, 2 bin 722 ile Irak takip etti.

"İÇ SAVAŞIN SÜRDÜĞÜ YEMEN VATANDAŞI ANTALYA'DA EV ALABİLİYOR, BİZİM VATANDAŞIMIZ HAYALİNİ KURAMIYOR"

Bakan Kurum'un yanıtı üzerine Zeybek, şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Turizm başkenti olarak anılan Antalya'mızın 119 farklı ülkeden insanlar tarafından tercih edilmesi aslında bir bakıma kentin bu sıfatı gerçek manada hak ettiğinin en büyük göstergesidir. Ne var ki yabancı komşularımızın ev sahibi olabildiği şehrimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bırakın ev satın almayı, bütçelerine göre kiralık ev dahi bulamamaktadırlar. Endonezya'dan, Arjantin'den, Etiyopya'dan, Afganistan'dan, neredeyse tüm AB ülkelerinden ve hatta iç savaşın devam ettiği Yemen'den komşularımız var, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyan, toplum bilincine sahip ve saygılı tüm yeni komşulara açık ve hoşgörülü bir yerdir Antalya ve insanı. Ancak bu durumun bir başka noktası ise AKP'nin başkanlık sevdası ile başlayan ekonomik krizin artık günümüzde daha fazla hissedilmesi sonucu artan enflasyonla bu ülke vatandaşlarının konut almak için zorlanmasıdır. Yıllarca amuda ya da özel sektörde çalışmış emekli ikramiyesi ile Antalya'da bir ev almak isteyen bir vatandaşımız ortalama bir evin ancak peşinatını ödeyebilir duruma gelmiştir. Kredi ile ev alınması durumunda ise maaşının en az 4 katı kadar kredi taksiti ödemesi gereklidir.

"VATANDAŞIN KONUT SORUNUNU BEŞTEPE'DE, KUPON ARAZİ DÖKÜMÜ ÇIKARTARAK YAPAMAZSINIZ"

Antalya'da ve ülke genelinde ev fiyatlarının astronomik artışı nedeniyle kiralarda gelir seviyesinin üzerinde artmaktadır. Antalya gibi yabancılarında talep ettiği bir şehirde ise ne yazık ki ev kiraları ortalama maaşların çok üzerindedir. Memurların tayin dönemi, üniversite öğrencilerinin kayıt sonrası barınması için ve yeni evlenen çiftlerin yuva kurması için bütçelerine uygun kiralık ev bulmak neredeyse artık imkansız bir hal almıştır. Vatandaşın en doğal barınma hakkını dahi sağlayamayan AKP iktidarı durumun vahametinin farkında değildir, halktan ve sorunlarından uzaktadır. Vatandaşın konut sorununu Beştepe'deki bin odalı saraydan, kupon arazi dökümü çıkartarak yapamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Antalya'dan ev alan Sudan ve Dominik vatandaşı kadar alım gücü yoksa bu utanç AKP'nindir."