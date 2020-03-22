Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri - Son Dakika
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Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı, Antalya'da da uygulanıyor.

Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı, Antalya'da da uygulanıyor. Otogardaki bu yaş grubundaki kişiler polisler tarafından konukevine götürüldü. Pazarlarda denetim yapan polis, anonslarla 65 yaş ve üzerindekilerin evlerine dönmelerini istedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerin görev aldığı kentte, 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmaması için büyük özen gösterildi. Sabah erken saatlerden itibaren haber merkezine yapılan ihbarları değerlendiren polis, verilen adreslere giderek bu kişelere yardımcı olmaya çalıştı. Bazı kişiler polislerden alışveriş yapmalarını isterken, yolda kalan bazıları da evlerine bırakılmalarını istedi. Polis bu kişilerin kimliklerini kontrol ederek yaşlarını öğrenmeye çalıştı. Semt pazarlarına giden 65 yaş ve üzeri insanlar megafonla uyarılarak evlerine gitmeleri istendi. Otogarda da önlem alan emniyet güçleri memleketlerine gitmek isteyen bu yaş grubundakileri Kepez ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait konukevine götürdü.

75 yaşındaki Selahattin Özen, otogardan alınmasına tepki göstererek, "10 gündür Demre'de çalışıyordum. Akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O saatte ben nereye gideceğim. Araç da bulamadım. Sabah gideyim dedim. Otogara geldim. Otobüsüme binip memleketim Zonguldak Ereğli'ye gidecektim. Polis gelip beni huzurevine götüreceğini söyledi. Benim huzurevinde ne işim var. Varsa bir hastalığım, doktor beni muayene edip göndersin. Böyle de olmaz ki. Moral bozmaktan başka bir şey değil. Burada ne kadar kalacağım da belli değil" dedi.

70 yaşındaki Mehmet Bayrakçı ise Dinar'a gitmek üzereyken polislerin kendisini otogardan aldığını ifade ederek, "Beni buraya getireceklerini bilsem garaja gitmezdim. 65 yaş üzeri hiç kimse şehirlerarası yolculuk yapamaz deseler evden çıkmayacağım. Neden bu kararı almayıp da yanlış karar veriyorlar ve vatandaşa zulüm ediyorlar. Dinar'a gidecektim. Orada işim var. Kim yapacak oradaki işimi. Devlet karşılayacak mı benim zararımı şimdi" diye konuştu.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:03 Kaynak: DHA

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