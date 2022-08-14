Kaş ilçesi Sarnıçbaşı bölgesinde, Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı tarafından AKUT ve Hayvan Koruma Dernek üyelerine Türkiye 'de ilk kez icra edilen Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verilirken, araç çarpması sonucu ağır yaralanan yavru domuza ilk yardım yapıldı. Yavru domuz, yapılan müdahale sonrasında Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım - Son Dakika

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