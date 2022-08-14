Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım - Son Dakika
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Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım

14.08.2022 12:21
Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım

Antalya'da ağır yaralanan yavru domuza ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı.

Antalya'da ağır yaralanan yavru domuza ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı.

Kaş ilçesi Sarnıçbaşı bölgesinde, Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı tarafından AKUT ve Hayvan Koruma Dernek üyelerine Türkiye'de ilk kez icra edilen Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verilirken, araç çarpması sonucu ağır yaralanan yavru domuza ilk yardım yapıldı. Yavru domuz, yapılan müdahale sonrasında Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım - Son Dakika

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