ANTALYA Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusu - Son Dakika

ANTALYA Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusu

11.03.2021 14:25

Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusuMilli Park Koordinasyon Kurulu, dünyanın yaşanabilir 17'nci havzası olan Alara Vadisi ve civarındaki Alara-Geyik Dağı alanının milli park ilan edilmesi için resmi başvuru yaptı.

Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusu

Milli Park Koordinasyon Kurulu, dünyanın yaşanabilir 17'nci havzası olan Alara Vadisi ve civarındaki Alara-Geyik Dağı alanının milli park ilan edilmesi için resmi başvuru yaptı. Milli Park Koordinasyonu Kurulu, Alanya, Gündoğmuş, Akseki ve Manavgat sınırları içerisinde yer alan Alara-Geyik Dağı alanının milli park olarak ilan edilmesi için proje başlattı. Çalışmalarını tamamlayan kurul Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne bölgenin milli park ilan edilmesi için 2 Mart günü başvurusunu yaptı. 150 bin hektarlık alanda yaklaşık 3 bin canlının bulunduğu, bunların 150'sinin endemik canlı olduğu belirtilirken, bitki çeşitliliği açısından da oldukça zengin olduğu öğrenildi. 10 binden fazla bitkinin yetiştiği alanda dünya üzerinde önem arz eden 27 endemik bitkinin yer aldığı ifade edildi. Öte yandan bu alanda geçen yıl Gündoğmuş ilçesinin Gelesandra Yaylası'nda bulunan bir taş ocağının yakınında dünyadaki endemik yılanlardan bir tanesinin görüldüğü ve literatüre eklendiği öğrenildi. Milli Park Koordinasyon Kurulu proje danışmanı Mevlüt Güven, bu bölgede çok sayıda göl, akarsu, mağaralar, şelalelerin olduğunu ve turizme kazandırılması için önemli olduğunu ifade etti. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Güven, "Proje, Alanya ve Gündoğmuş'un tabiat alanlarıyla ilgili bu bölgede çok fazla canlı hem bitki açısından hem hayvan açısından özellikle endemik bitki açısından çok zengin bir bölge. Yine karstik alanların çok fazla olduğu bir bölge. Geyik Dağı dediğimiz dağın tepesinde 2875 metre yükseklikteki 90 milyon yıllık canlıların yaşamış olduğu fosillerin bulunmuş olması. Yine bu bölgede yaşayan insanların doğal ürünler yetiştirmesini sağlamak, iktisadi ve kültürel alanda gelişmesini sağlamak, hem ülke turizmine hem Antalya turizmine bir destinasyon sağlamak, doğayı, doğanın içinde yaşayan canlıların korunmasını sağlamayı amaçlayan bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada çeşitli üniversitelerden çok değerli hocalarımız var, 10 civarında arkadaşımızla birlikte bu çalışmaları sürdürdük. 2 Mart günü de Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne müracaat ederek milli park ilanının yapılması için başvurumuzu gerçekleştirdik" dedi.

'DÜNYANIN YAŞANABİLİR 17'NCİ HAVZASI'

Milli Park Koordinasyon Kurulu olarak 82 sayfalık bilimsel bir proje hazırlayıp sunduklarını belirten Güven, "Bu rapor üzerinde değişiklikler yapılabilir, ilaveler, çıkarmalar yapılabilir ama önemli olan bu bölgenin milli park ilan edilerek özellikle Uçansu Şelalesi ve Alara Vadisi'nin UNESCO tarafından 1990'lı yıllarda dünyada yaşanabilir yüz havzadan 17'nci sıradaki havza olarak ilan edilmiş olması bizim çıkış noktamız oldu. Buraların korunması gerekiyor ki bu doğal güzellikler milli park ilan edilmekle daha fazla korunabileceğinden biz böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. İnşallah bu konuda ilgili bakanlığımız milli park müracaatımıza olumlu bakar ve sonuçlandırırız" diye konuştu.

ANTALYA Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusu
ANTALYA Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusu
ANTALYA Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusu
ANTALYA Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusu

Toros Dağları, Antalya, Milli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Alara-Geyik Dağı alanına milli park başvurusu - Son Dakika


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