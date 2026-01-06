Antalya'da Anne ve Kızı Cinayete Kurban Gitti - Son Dakika
Antalya'da Anne ve Kızı Cinayete Kurban Gitti

Antalya\'da Anne ve Kızı Cinayete Kurban Gitti
06.01.2026 14:47
Antalya'da eş tarafından öldürülen kadın ve kızı, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Antalya'da eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın ve 7 yaşındaki kızı, Ankara'da son yolcuklarına uğurlandı. Olayla ilgili konuşan Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, saldırganın herhangi bir ruhsal probleminin olmadığını ve cinayeti önceden tasarlayarak işlediğini ileri sürdü.

Olay, 3 Ocak gecesi Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan (45), ruhsal problemleri olduğu için cinnet getirdiğini ileri sürerek eşi Songül (43) ile kızı Sena Canatan'a (7) bıçakla saldırdı. Kızını ve eşini boğazlarını keserek öldüren Canatan, daha sonra Ankara'ya kaçarak ablasının evine geldi. Durumu fark eden aile yakınlarının polise ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Zübeyir Canatan'ın emniyette alınan ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Savcılık talimatıyla hastaneye nakledilen Canatan'ın akıl sağlığının tespiti için teste tabi tutulacağı öğrenildi.

Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri aile tarafından teslim alınan Songül Canatan ile kızı Sena Canatan için memleketleri Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Gülhüyük köyünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından anne ile kızının naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Canatan'ın babası Cafer Çetin ise fenalık geçirdi.

Ağabeyden psikolojik rahatsızlık iddialarına yalanlama

Olayla ilgili konuşan Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, saldırganın herhangi bir ruhsal sıkıntısının olmadığını ve cinayeti önceden tasarlayarak işlediğini ileri sürdü. Çiftin daha önce hiçbir problemine şahit olmadıklarını söyleyen ağabey Çetin, "Sosyal medyada yanlış bilgilere yer veriliyor. Çiftin herhangi bir maddi problemi yoktu. Saldırganın psikolojik sıkıntıları da yoktu. Anlık gelişen bir olay olmuş. Nasıl olduğunu biz de anlamış değiliz. Cinnet getirmiş ve cinayeti işlemiş. 12 yıldır evlilerdi ve bugüne kadar bir kez bile kavga ettiklerini dahi duymamıştık. Aralarında hiçbir problem yoktu. Olaya öğrendiğimizde şok olduk, ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"Evdekilere işlediği cinayetle ilgili kayda aldığını düşündüğümüz videoları izletmiş"

Canatan'ın işlediği cinayete ait videolar çektiğini iddia eden Çetin, "Kız kardeşimin eşi cinayeti işledikten sonra Ankara'ya kız kardeşinin yanına gelmiş. Evdekilere işlediği cinayetle ilgili kayda aldığını düşündüğümüz videoları izletmiş. Videoyu izleyenler de polise ihbarda bulunmuş ve bu şekilde gözaltına alınmış. Bu cinayet aniden olacak bir şey değil, önceden planlandığını düşünüyoruz. Maddi problemlerden kaynaklanacak bir durum değil bu. Kendileriyle sürekli görüşürdük. Maddi ve manevi yardımlarımız olurdu" diye konuştu.

"Öldürülen yeğenim öğretmen olmak istediğini söylerdi"

Yeğeniyle arasında geçen son konuşmadan da bahseden Çetin, "Öldürülen yeğenim öğretmen olmak istediğini söylerdi. Hiç oyuncak ve kıyafet istemezdi. Kalem ve defter isterdi sürekli. Okumak istiyordu. Çarpım tablosuyla ilgili sorular sormuştum, hepsini cevaplamıştı. Benden kalem ve defter istemişti. Köye gitmek ve benimle gezmek istediğini söylemişti. Fırsat buldukça yüzmeye götürürdüm. Babasını da çok severdi. Çok akıllı çocuktu. Ailesinin sözünden çıkmazdı" ifadelerini kullandı.

"Affedilir bir şey değil bu"

Hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Çetin, "Yanlış bilgilere yer verilmesin. Saldırganın psikolojisi bozuk değildi ve ilaç da kullanmıyordu. Cinayet işledi. Affedilir bir şey değil bu. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz, araştırılıyor. Planlayarak yaptığını düşünüyorum. Sürecin takipçisi olacağız. Anlatması çok zor bir durum" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Antalya, 3-sayfa, Cinayet, Ankara, Kurban, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da Anne ve Kızı Cinayete Kurban Gitti - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Anne ve Kızı Cinayete Kurban Gitti - Son Dakika
