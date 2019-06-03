Antalya'da araçlar çarpıştı 3'ü turist 4 yaralı

Antalya'da araçlar çarpıştı 3'ü turist 4 yaralıAntalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3'ü Rus turist 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında Sanayi kavşağında meydana geldi. Havalimanına turist taşıyan Çetin Oğul'un kullandığı 58 BF 040 plakalı tur minibüsü, Ziya Öztürk'ün kullandığı 07 DS 810 plakalı otomobil ve Faruk Arı'nın kullandığı 07 C 82056 plakalı servis minibüsü çarpıştı.Kazada Rus 3 turistle servis şoförü Faruk Arı çeşitli yerlerinde yaralandı. Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Diğer iki aracın sürücüsü ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ----------Kaza yerinden detaylarHaber-Kamera Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)(Tür: Yurt)