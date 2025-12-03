Çocuklara verdiği sigara canından ediyordu - Son Dakika
Çocuklara verdiği sigara canından ediyordu

Çocuklara verdiği sigara canından ediyordu
03.12.2025 11:03  Güncelleme: 11:07
Antalya'da kaldırımda yürürken sigara isteyen 15–16 yaşlarındaki grubun saldırısına uğrayan Samet Şanlı bacağından bıçaklandı. Genç, "İki kişiye sigara verdim, üçüncüye uzatırken enseme vurup saldırdılar" dedi. Polis şüphelileri arıyor.

Antalya'da kaldırımda yürüyen adam, kendisinden sigara isteyen ve yaşları 15 ila 16 arasında değişen çocukların bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan genç adam, "Sigara istediler. İkisine verdim, üçüncüye verirken enseme yumruk vurup üzerime çullandılar. Birisi de beni bıçakladı" dedi.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 2300 ile 2324 Sokaklarının kesişiminde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, sokak üzerinde yürüyen Samet Şanlı (27), iddiaya göre 15-16 yaşlarındaki bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ bacağından bıçaklanarak yaralanan Samet Şanlı'yı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Şanlı'dan saldırıya ilişkin bilgi aldı. Ambulans ise yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine ulaşarak yaralı genci Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuklara verdiği sigara canından ediyordu

OLAYI KANLAR İÇİNDE OTURURKEN ANLATTI

Bu sırada olay yerinde polis ve sağlık ekiplerinin gelmesini yerde kanlar içinde otururken bekleyen Şanlı, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına iki kişiye sigara verdiğini, üçüncü kişiye de sigara uzattığı sırada saldırıya uğradığını belirtti. Şanlı, "Üçüncü kişiye de verince enseme yumruk vurdular. Sonrasında üzerime çullandılar. Birisi beni bıçakladı" diyerek olayı anlattı.

Çocuklara verdiği sigara canından ediyordu

HER YERDE ARANIYORLAR

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 yaşlarındaki çocukları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Çocuklara verdiği sigara canından ediyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    merak etme Türk polisi yakalar adalet abla tatilde o gelene kadar serbest kalırlar insan hakları diye birşey var canım bir iki bıçaklamak istemişler ne olmuş değil mi 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    merak etme Türk adaletli arka kapıdan salar 4 0 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    hirtlar gaspa cikmis anasi dogurup dogurup.atsin sokaga turk milletide ugrassin bunlarla 1 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    verse bir dert vermese bir dert 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çocuklara verdiği sigara canından ediyordu - Son Dakika
