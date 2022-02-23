Antalya'da büyükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde Abdil Keçer'in ahırından 2 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği A.E, E.A. ve Ş.A'nın Isparta'nın Keçiborlu ilçesine gittiklerini tespit etti.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle şüphelilerden A.E. ile Ş.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde E.G'ye 18 bin 500 liraya sattıkları belirlenen hayvanlar sahibine teslim edildi.
E.G. hakkında da hırsızlık malı satın alma suçundan işlem yapıldı.
Sağlık kontrollerinde yeni tip koronavirüs oldukları belirlenen şüpheliler, tedbirler kapsamında maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin, büyükbaş hayvanları götürdükleri kamyonet güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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