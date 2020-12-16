Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması - Son Dakika

Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması

16.12.2020 16:08
Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması, System.String[]

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuk parkına, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki patlamada hayatını kaybeden Korkmaz Tedik'in isminin verilmesi, tartışmalara yol açtı.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuk parkına, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki patlamada hayatını kaybeden Korkmaz Tedik'in isminin verilmesi, tartışmalara yol açtı. Bölge halkı, duruma tepki gösterirken, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nca parka Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin verilmesi için için imza kampanyası başlatıldı.

Konyaaltı Belediyesi'nin 3 Aralık'ta toplanan meclisinde alınan karar, tartışmalara neden oldu. Mecliste CHP grubu, Sarısu Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı önündeki 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Emek Partisi Antalya İl Yöneticisi Korkmaz Tedik'in isminin verilmesini önerdi. AK Parti ve MHP grupları itiraz etse de karar CHP grubunun oylarıyla onaylandı.

Kararın ardından AK Parti ve MHP grubu, parka 'terör örgütü sempatizanı' kişinin isminin verildiğini iddia ederek, karara tepki gösterdi. AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı da 'PKK sempatizanının değil, Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin Sarısu'daki bir çocuk parkına verilmesi' ismiyle imza kampanyası başlattı. Online olarak ve ilçenin 4 farklı noktasında kurulan stantlarda ilk gün boyunca yaklaşık 2 bin imza toplandı. Bazı kişiler de alınan karara tepki göstererek, parka 2019 yılında Şırnak'ta EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik'in isminin verilmesini istedi.Konuyla ilgili Konyaaltı İlçe Başkanlığı, Konyaaltı Belediyesi karşısında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, MHP Konyaaltı İlçe Başkanı Taner Takak, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Zeki Kılınç, AK Parti'li ve MHP'li bazı meclis üyeleri katıldı.Grup adına açıklamayı yapan AK Parti İlçe Başkanı Bayar, "Konyaaltı Meclisi'nde CHP'li meclis üyeleri tarafından alınan kararla Sarısu'daki bir parka DHKP-C, PKK, Marksist ve Leninist sistemin savunucusu Korkmaz Tedik'in ismi verilmesiyle alakalı toplandık. Biz vatanperverler, vatan, millet, bayrak, devlet sevdalıları olarak bu karara karşı olarak imza kampanyası yapma kararı aldık. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerimiz mecliste bu karara ret oyu verdiler. Buna rağmen maalesef CHP'li Belediye Başkanı Semih Esen bu kararın alınabileceğini, bu arkadaşın da vatan evladı olduğunu söyledi. Herhalde kendisi bu kişinin hain bir vatan evladı olduğunu unuttu" diye konuştu. Konyaaltı sahil bandı üzerinde kurulan stantta imza kampanyasına destek veren Nalan Gümrükçü de "Parka şehit olan bir askerimizin isminin verilmesini istiyoruz. Öyle insanların isimlerinin verilmesi söz konusu bile olmaz. Ben askerimin isminin verilmesini istiyorum" dedi.İmza kampanyasına destek veren Miyase Saçar, "İnşallah şehidimizin ismi parka verilir" diye konuştu.

Öğretmenlik yapan Merve Süsleyen ise "Vatanımız için şehit olmuş, bu vatan için canını hiç düşünmeden vermiş birisinin isminin her yerde anılmasını isterim. O yüzden imza kampanyası yürütülüyordu bende destek verdim. İnşallah adı verilir ve biz de gördükçe mutlu olur onur duyarız" dedi.


Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması
Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması
Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması
Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması
Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması
Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması

Konyaaltı, Antalya, Çocuk, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! YouTube Türkiye'de temsilcilik açacak Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı
Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti         
15:49
Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi         
15:27
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı         
14:29
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti         
13:45
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi         
12:39
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 16:18:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei