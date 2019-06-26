Son Dakika Haberleri: Antalya'da domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü
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Antalya'da domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde çaya devrilen domates yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.

Antalya'da domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde çaya devrilen domates yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.
Hacı Musa Demircili (50) idaresindeki 01 D 4479 plakalı domates yüklü tır, Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini birbirine bağlayan Kınık köprüsü mevkisinde Eşen Çayı'na devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Muğla, Antalya, Güncel
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