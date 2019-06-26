Antalya'da domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde çaya devrilen domates yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:07 Kaynak: AA
'nın Kaş ilçesinde çaya devrilen domates yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.
Hacı Musa Demircili
(50) idaresindeki 01 D 4479 plakalı domates yüklü tır, Kaş ile Muğla
'nın Seydikemer
ilçesini birbirine bağlayan Kınık
köprüsü mevkisinde Eşen
Çayı'na devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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