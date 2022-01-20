Son dakika haberleri... Antalya'da kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçak sigara imalathanesi kurarak üretim ve ticaretini yaptığı tespit eilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesinde 3 ayrı adreste izinsiz doldurulmuş makaron üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit eilen adrese yapılan baskında 406 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 25 bin 980 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 79 adet manuel tütün basma makinası, 64 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 41 kilogram tütün, 2 adet sigara dolum makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Yapılan arama neticesinde şüphelilerin tespit edilen adreslerde sigara üretimi için imalathane kurdukları, bu imalathanelerde seri üretim marifetli kompresörlü özel makineler kullanarak açık kıyılmış tütünü makaronların içine doldurarak satışa hazır sigara paketleri haline getirdikleri, şahısların Antalya ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulü satışı yapan işyerleri tarafından verilen siparişler doğrultusunda üretim yaptıkları anlaşıldı. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gerekli işlemler yapıldı.