Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga - Son Dakika
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Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga

27.03.2022 00:57
Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde karı koca arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde karı koca arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının kocasını tokatladığı, sandalye fırlattığı ve kaldırım taşı attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeniköy Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı bölgede esnaflık yapan T.A. isimli kadın ile eşi Y.A. arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.A, karşıdaki bir işyerine sığındı. Bunun üzerine arkasından giden Y.A., eşiyle konuşmak istedi. Eşini içeride gören T.A. konuşmak istemeyip eşini iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine çift arasında kısa süreli arbede yaşandı. Dışarı taşan kavga çevredeki esnafın araya girmesiyle yatıştırıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle çift polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, dışarı ve iş yeri içindeki çiftin, tokatlı, kaldırım taşlı kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

T.A. bir inşaatın önünde tartıştığı Y.A.'yı tokatladı. Kocası da karşılık verdi. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya bu kez kaldırım taşlarını sökerek fırlatan T.A., bir araya eşine sandalye de fırlattı.

"Tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga"

Görüntülerde Y.A'ın bir inşaatın kenarında oturduğu, yanına gelen T.A'nın tokatına maruz kaldığı, hızını alamayan kadının yerden aldığı taş parçalarını da şahsa atıp uzaklaştığı görüldü. Y.A'nın ayrıca markete sığınan T.A'yı dışarı çıkarmaya çalıştığı ve arbede yaşandığı kameralara yansıdı. Yaşananları hazmedemeyen kadının yoldan geçen eşinin üzerine kaldırım taşı atmaya çalıştığı ve vatandaşlar tarafından taşın elinden alındığı anlar da an be an görüntülendi. Yaklaşık yarım saat süren ve çiçekçinin önünde de devam eden kavgada, Y.A'nın eşine tekme attığı, eşinin ise ona sandalye fırlattığı anlar kameralara yansıdı. - ANTALYA

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Döşemealtı, Yeniköy, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga - Son Dakika
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