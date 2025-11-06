Antalya'da Falezlerdeki İkna Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Antalya'da Falezlerdeki İkna Operasyonu

Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da Falezlerdeki İkna Operasyonu
06.11.2025 13:42  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da Falezlerdeki İkna Operasyonu
Haber Videosu

Antalya'da 30 metrelik falezde oturan adam, sağlık çalışanı tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerin ucunda iki farkı manzara ortaya çıktı.

İNTİHARA KALIŞTI, EKİPLER İKNA ETTİ

Konyaaltı Caddesi yakınında yer alan yaklaşık 30 metrelik falezlerin ucunda oturan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar ardından olay yerine polis, sağlık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipleri yanına yanaştırmayan Harun A., bir süre boyunca oturduğu yerde gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmeyen Harun A., intihara teşebbüs etmediğini belirtip ekiplerin gitmesini istedi.

Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde

15 METRE UZAKLIK MANZARA KEYFİ

Bu sırada Harun A.'nın bulunduğu alana yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulunan 3 gencin ise bir sandalye ve taşlara oturup hem manzarayı hem de yaşanan olayı izlediği dikkat çekti. Durumu fark eden polis ekipleri gençleri bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde

SAĞLIK EKİBİ İKNA ETTİ

İkna çalışmaları sürerken paramedik bir sağlık çalışanı, Harun A.'nın yanına gitti. Sağlık çalışanı uzun süre dertleştiği Harun A.'yı yaklaşık 1 saat sonrası ikna edip güvenlik bölgeye oturmasını sağladı. Harun A., ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

antalya, olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da Falezlerdeki İkna Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da katliam gibi tren kazası: 11 ölü, 20 yaralı Hindistan'da katliam gibi tren kazası: 11 ölü, 20 yaralı
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı
Zihinsel engelli genç bıçakla vatandaşlara saldırdı Zihinsel engelli genç bıçakla vatandaşlara saldırdı
Ahmet Özer’e ’rüşvet almak’ suçlamasından takipsizlik kararı Ahmet Özer'e 'rüşvet almak' suçlamasından takipsizlik kararı
Ajax, Galatasaray’ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Ordu’da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Avcılar’da kümes yangını: 50 hayvan öldü Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi
Kasım Gülpınar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür Kasım Gülpınar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

13:53
Herkes ters köşe oldu Fenerbahçe’de bomba Jhon Duran kararı
Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
13:26
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
13:15
Onur Air resmen iflas etti 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında
12:50
Fatih Erbakan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ önerisine ret
Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' önerisine ret
12:34
Bakan Şimşek işareti verdi İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
12:29
Suriyeli askeri öğrenciler TSK’da mı görev alacak Tartışma yaratan iddiaya yanıt
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt
12:06
Ecevit’i anan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttular
Ecevit'i anan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular
11:33
Taraftarlar heyecanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
11:29
Spor camiası yasta Gencecik futbolcunun acı ölümü
Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü
11:19
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
11:03
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 14:12:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Falezlerdeki İkna Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.