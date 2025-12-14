Otomobil takla attı! Feci kazada bilanço ağır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Otomobil takla attı! Feci kazada bilanço ağır

Haberin Videosunu İzleyin
14.12.2025 17:29  Güncelleme: 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobil takla attı! Feci kazada bilanço ağır
Haber Videosu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden otomobil takla attı. Sürücü Mert Demirel ve arkadaşı Kemal Talih yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Mert Demirel (25) ile Kemal Talih (23) yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kumluca-Kemer kara yolu Belen Olimpos Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kumluca'dan Kemer yönüne giderken Mert Demirel'in kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri parçalayıp takla atarak, şarampole yuvarlandı.

FECİ KAZADA 2 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mert Demirel ile araçtaki Kemal Talih'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yunus Emre Küçükkara ve Tolga Kurtarıcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirel ile Talih'in cansız bedenleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acı haberi alıp gelen Mert Demirel ile Kemal Talih'in yakınları, cenazeleri teslim alırken gözyaşlarına boğuldu. Demirel ile Talih'in cenazeleri, Göynük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Kumluca, Antalya, trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil takla attı! Feci kazada bilanço ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları zehirleyeceklerdi 2 ton ürün imha edildi Çocukları zehirleyeceklerdi! 2 ton ürün imha edildi
Masaj salonunda iğrenç tuzak Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti
Güllü ve kızının yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı O hareketler gözlerden kaçmadı Güllü ve kızının yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! O hareketler gözlerden kaçmadı
İrfan Can Eğribayat hakkında yeni gelişme Son kararı kulüp verecek İrfan Can Eğribayat hakkında yeni gelişme! Son kararı kulüp verecek
Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe’den Sörloth bombası Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

17:51
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor
17:35
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
17:26
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’daki görevini bırakıyor
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki görevini bırakıyor
16:01
Ünlü gazeteciyi arayıp “Ben Yeşil“ demişti Kim olduğu açıklandı
Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı
15:57
Avustralya’daki saldırıyla ilgili kan donduran detay Arabadan çok sayıda bomba çıktı
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı
15:53
“Dünyanın en iyi 100 çorbası“ listesinde Türk lezzeti ikinci sırada Ne mercimek ne kelle paça
"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça
15:21
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2025 18:28:23. #7.11#
SON DAKİKA: Otomobil takla attı! Feci kazada bilanço ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.