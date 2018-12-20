Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı
3 saat önce
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında örgütün finans kaynağı Bank Asya
'da hesabı bulunan ve talimatla bakiye arttırıp örgütü finanse eden, haklarında ihbar/ifade bulunan, örgütsel dokümanlar üzerinde parmak izi tespitleri yapılan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ/PDY propagandası ve "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşımları bulunan 4 şüpheli için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün 4 şüpheliyi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları devam eden şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sek edilecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:09 Kaynak: İHA
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