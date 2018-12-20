Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı

Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı

3 saat önce

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesabı bulunan ve talimatla bakiye arttırıp örgütü finanse eden, haklarında ihbar/ifade bulunan, örgütsel dokümanlar üzerinde parmak izi tespitleri yapılan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ/PDY propagandası ve "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşımları bulunan 4 şüpheli için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün 4 şüpheliyi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları devam eden şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sek edilecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:09 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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