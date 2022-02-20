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Antalya'da gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift - Son Dakika

Antalya'da gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift

20.02.2022 17:35
Antalya'da gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift

Antalya'da bir düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı.

Antalya'da bir düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Antalya'da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepki topladı. Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı. Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.

Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. - ANTALYA

Antalya'da gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift

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Antalya, Kepez, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift - Son Dakika
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