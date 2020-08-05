Antalya'da iç pazarda bayram hareketliliği umutlandırdı - Son Dakika

Antalya'da iç pazarda bayram hareketliliği umutlandırdı

Antalya'da iç pazarda bayram hareketliliği umutlandırdıTurizmin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla iç pazar hareketliliği yaşandı.

Antalya'da iç pazarda bayram hareketliliği umutlandırdı

Turizmin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla iç pazar hareketliliği yaşandı. Normalleşme süreci de yerli turistle başlarken, bayramla birlikte yaşanan hareketlilik turizmcileri umutlandırdı.

Türk turizminin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla iç pazar hareketliliği yaşandı. 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecine de yerli turistle başlayan turizmciler, Kurban Bayramındaki yoğunlukla birlikte umutlandı. Koronavirüs gölgesinde hem bu sezonu en iyi şekilde bitirmek isteyen hem de önümüzdeki yıla daha umutla bakmak isteyen turizmciler için son hareketlilik can suyu oldu. Antalya'ya tatile gelen yerli turistin tercihlerinin başında turistik tesisler yer alırken, kimisi de biraz daha sakin olduğunu düşündükleri tatil beldelerini tercih etti.

'HİÇBİR OLUMSUZLUK YAŞAMADIK'

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan ve Olympos tatil merkezleri hem doğayla baş başa olması hem de ortak kullanım alanlarının daha az olması dolayısıyla yoğun rağbet gördü. Bu durum bölgedeki işletmecileri memnun etti. İlçedeki bir pansiyon işletmecisi Hüseyin Aykur, "Adrasan pandemi döneminde tercih edilen yer haline geldi. Özellikle işletme alanları geniş olan oteller daha çok rağbet gördü. Bizim de alanımız oldukça geniş. 8 bin metrekare alan kullanıyoruz. Toplam 35 odamız var. Gördüğünüz gibi bütün köşklerimiz, masalarımız pandemiye oldukça uygun. Hiç kimse tereddüt etmeden, endişe yaşamadan bölgemize gelebilir. Huzur içerisinde burada yapacağı tatilden sonra ayrılabilir. Endişeye hiç gerek yok. Buraya gelen misafirlerimiz maskeli geliyor. Fakat buradaki ortamı ve güvenilirliği gördükleri zaman maske falan kullanmıyorlar. Tabii ki herkes tedbir ve önlemini alıyor. Şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık. İnşallah da böyle devam eder. Hiç kimse korkmadan tatil ihtiyacını bizim bölgeden giderebilir" dedi.

'PANDEMİ NEDENİYLE HUZURSUZ OLMADIK'

İlçeye tatile gelen doktor Cebbar Eralp, "Her sene tatilimi burada geçiriyorum. Çünkü doğal güzellik harikulade. Yemekleri harikulade. Çevrede yüksek binalar yok. Hep yeşillikle iç içesiniz nehir de var. Sahibi de personel de fevkalade. Misafirperverlikleri son derece güzel. Bu yüzden her sene tatilimi burada geçiriyorum ve mutluyum. Sosyal mesafe korunarak oturuluyor masalarda. Çok sık bir arada olmak yok. Denizde de aşağı yukarı öyle uygulamalar var. Bu yüzden pandemi nedeniyle huzursuz olmadık" diye konuştu.

'BAYRAM ÖNCESİ REZERVASYONLARIMIZI ALMIŞTIK'

Başka bir pansiyon işletmesi müdürü Aysu Yaşar da "Bayram öncesi rezervasyonlarımızı zaten almıştık. Misafirlerimiz de tedirgin olmadan, gayet rahat bir şekilde tatillerini yaptı. Çünkü burası butik otel. Doğal bir ortam. Ortak kullanım alanları çok fazla yok. Rahatlıkla herkes tatilini yapıp gitti. Hala tatilini yapanlar var" dedi.

BAYRAMDA İÇ PAZAR HAREKETLİLİĞİ

Yerli turistin en çok tercih ettiği bölgelerden biri de Alanya oldu. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bayramda çoğunlukla yerli turist ağırladıklarını belirterek, "Temmuz başı itibarıyla tesislerimizi açmaya başladık. Bayrama kadar olan süreçte ağırlıklı olarak iç pazarla çalıştık. Çünkü diğer kaynak pazarlarımızdan uçuşlar maalesef söz konusu değil. Bayram döneminde Alanya'da açık olan tesislerimiz maksimum yüzde 70- 80 dolarak -ki bunu özellikle tercih ettik- sosyal mesafe, genelge, bizlerin ve misafirlerimizin sağlığını düşünerek çok fazla doluluk arzu etmedik. Bu şekilde planlamalarımızı yapmıştık ve açık olan tesislerimiz bu dolulukla bayram dönemini tamamladı" diye konuştu.

'AĞUSTOSU DAHA İYİ DOLULUKTA GEÇİRECEĞİZ'

Turizmin iç pazar hareketliliğiyle devam ettiğini aktaran Başkan Sili, "Şimdi bu dönemin arkasında iç pazar talebi devam ediyor. Okullar açılana kadar bu talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Bir diğer taraftan ağustosun 7-8'i itibarıyla Polonya pazarı devreye giriyor. Öncesinde İngiltere ve Ukrayna pazarı devreye girmişti. Ayın 10'u itibarıyla da Rusya'dan 3 bölgeden hareket var. Şimdi bunların hepsini toparladığımızda ağustosu geçen dönemden, temmuzdan daha iyi bir dolulukla geçireceğimizi düşünüyoruz ama biz yine bölge tesisleri olarak ağırlıklı olarak iç pazar devam edeceğiz. İç pazarın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer taraftan yabancı pazarların da bunu desteklemesi babında servis sunmaya devam edeceğiz" dedi.

'BU SEZONUN HAREKETLENMESİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşandığını ancak bununla yaşamayı herkesin öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Burhan Sili, şunları söyledi:

"Şunu beklemiyoruz yani yüzde 100 doluluklar, şu kadar insan gelecek vs noktasında değil ama en azından kaynak pazarlarımızın hareketlenmiş olması bile bizler adına son derece sevindirici. Hem normalleşme sürecinde insanlar bu algıyı oturtabilsinler. Tamam, vakalar var hem kaynak pazarlarımızda hem bizde bir miktar da artıyor olabilir ama sonuçta biz bununla yaşamak zorundayız. En önemlisi de 2021 sezonunu bu şekilde geçirmemek zorundayız. Bunun için de en azından bu sezonun hareketlenmesine ihtiyacımız var, herkesin ihtiyacı var. Ekonomik anlamda sadece Türkiye değil tüm ülkelerde bu anlamda sıkıntı var. Dolayısıyla turizm hem insanların mutlu olması adına hem de ekonominin ve turizmin minimumda 50 sektöre değdiğini düşünürsek, ekonominin de hareketlenmesi adına bu sürecin böyle devam etmesini öngörüyoruz. ve ümit ediyorum ki 2021 sezonunda da olumlu bir sezon yaşarız."

Antalya'da iç pazarda bayram hareketliliği umutlandırdı

Kurban Bayramı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 02:42

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da iç pazarda bayram hareketliliği umutlandırdı - Son Dakika
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