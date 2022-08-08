Antalya'da polisten kumar baskını - Son Dakika
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Antalya'da polisten kumar baskını

08.08.2022 16:30
Antalya'da polisten kumar baskını

Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 18 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 18 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şahısların giriş kapılarının kilitli olduğu, kamera sistemleri ile erkete tabir edilen kişiler tarafından içeri giren müşterilerin kontrol edildiği, poker tabir edilen kumar oyunu için özel olarak dizayn edilmiş masaların bulunduğu belirlendi. Belirlenen ayrı adrese yapılan operasyonda 3 deste iskambil kağıdı, 100 adet poker pulu, 4 ıstaka, 104 okey taşı ve 5 bin 200TL paraya el konuldu. İşletme sahibi olan 3 şahsa, 'kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama' suçun adli işlem yapılırken kumar oynayan 10 şahsa 18 bin 190TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da polisten kumar baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da polisten kumar baskını - Son Dakika
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