Antalya'da iki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da iki ayrı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde ise 4 katlı apartmanın en üst katında oturan Birol A'nın dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale edildi.

Mahalle sakinleri, yangının çıktığı daireden bir kişinin televizyonun da aralarında bulunduğu bazı eşyaları aşağıya attığını iddia etti.