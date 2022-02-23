Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı - Son Dakika
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Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı

23.02.2022 11:20
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı

Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ahırdan çalınan 50 bin TL değerinde 2 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu bulunup sahibine teslim edildi.

Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ahırdan çalınan 50 bin TL değerinde 2 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu bulunup sahibine teslim edildi. Eşinin bileziklerini satarak aldığı hayvanlarına kavuşan besici ise büyük mutluluk yaşadı.

Sarılar Mahallesi su deposu yakınlarındaki Adbil Keçer'e ait ahırdan biri erkek iki büyükbaş hayvan geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde çalındı. Sabah yem vermek için ahıra gelen ve 2 büyükbaş hayvanının olmadığını gören Abdil Keçer, durumu hemen Sarılar Jandarma Karakoluna bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri hırsızları yakalamak için yaklaşık 50 dolayında işyeri ve meskenin güvenlik kameralarını izledi. Ekipler hayvanları götüren kamyonu ve palasını tespit etti. KGYS kameralarından aracın güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Isparta'nın Keçiborlu ilçesine gittiğini belirledi. A. E ve Ş.A, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları büyükbaş hayvanları Aksu ilçesinde bir şahsa sattıklarını söyledi. Aksu ilçesinde bulunan iki büyükbaş hayvan bulunduğu yerden alınıp, sahibi Abdil Keçer'e teslim edildi. Hayvanları satın alan kişiye ise hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılmaları bekleniyor.

"Değeri 50 bin TL"

Hayvanlarının cumartesi gecesi çalındığını belirten Abdil Keçer "Akşam misafirlerimiz vardı. Geç saatlere kadar oturduk. Sabah namazla birlikte yem vermek için ahıra gittiğimde 2 sığırımın olmadığını gördüm. İzleri takip ettiğimde sığırların ahırın arka kısmından ormanlık alana götürüldüğünü buradaki kamyon tekeri izlerinden de kamyonla götürüldüğünü anladım. Hemen jandarmaya durumu bildirdim. Jandarma ekipleri, Jasat ve olay yeri inceleme ekipleri gelip incelemelerde bulundular. 2 sığırımın toplam değeri 50 bin lira dolayındaydı" dedi.

"Eşimin bileziklerini satarak aldım"

Hayvanlarının bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Keçer, " Jandarma büyük bir özveri ile çalışıp sığırlarını buldu. Bunların karımın bileziklerini satarak almıştım. Zaten büyük bir yangın yaşamış, ahırlarım, yemlerim ve hayvanlarım perişan olmuştu. Tam bunun yaralarını sararken bu kez hırsızlık olayı yaşandı. Ne var ki jandarmamız sayesinde üzüntümüz uzun sürmedi. Sarılar Jandarma, jasat ve tüm jandarma teşkilatından Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.

"İyiliğin karşılığı bu oldu"

Sığırlarını çalanların yaklaşık 2 ay boyunca ahırın yanında ağaç kesiminde çalıştığını, kendilerine her türlü yardımı yaptıklarını, gerektiğinde yemek verdiğini belirten Keçer, "İyiliğimizin karşılığı bu oldu" ifadelerini kullandı.

Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı
Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı

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Jandarma, Manavgat, Antalya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da jandarma, çalınan hayvanlarına kavuşturduğu besiciye büyük mutluluk yaşattı - Son Dakika
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