Son Dakika Haberleri: Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı
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Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı

26 dakika önce

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı.

Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Akseki, Manavgat, Alanya, Korkuteli, Kepez, Finike, Konyaaltı ilçelerinde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 13 olayda kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları dedektör, jeneratör ve diğer malzemelere el konuldu.

Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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