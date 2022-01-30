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Antalya'da kar ve sis nedeniyle yaylada mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da kar ve sis nedeniyle yaylada mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

30.01.2022 22:46
Antalya'da kar ve sis nedeniyle yaylada mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Feslikan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaparken kar ve sis nedeniyle yollarını kaybeden 30 kişi kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Feslikan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaparken kar ve sis nedeniyle yollarını kaybeden 30 kişi kurtarıldı.

Bir tur şirketinin düzenlediği doğa yürüyüşü programına katılan 13'ü kadın, 2'si çocuk 30 kişi, dönüş yolunda ani kar yağışı ve sis yüzünden yollarını kaybedince bölgedeki boş bir eve sığındı.

Grubun yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollardan dolayı JAK ve UMKE ekipleri, yarım saat yürüyerek gruba ulaştı.

Rahatsızlanan bir kadın, sedye yardımıyla taşınarak, ambulansa ulaştırıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de iş makineleri yardımıyla kapanan yolu yeniden açtı.

Yürüyüşe katılan grup, yolun açılmasıyla otobüslerine ulaşarak bölgeden ayrıldı.

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Jandarma Arama Kurtarma, Konyaaltı, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da kar ve sis nedeniyle yaylada mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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