Antalya'da kardeşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen nakliyeci öldü - Son Dakika

Antalya'da kardeşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen nakliyeci öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, M.K. (30), Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki apartmanda nakliyeci olan ağabeyi İ.K. (35) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. ağabeyini bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan İ.K. kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince M.K, gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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