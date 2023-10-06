Antalya'da Kuaför Çırağı İş Yerinin Kedisini Tekmeleyip Yumrukladı - Son Dakika

Antalya'da Kuaför Çırağı İş Yerinin Kedisini Tekmeleyip Yumrukladı

Antalya\'da Kuaför Çırağı İş Yerinin Kedisini Tekmeleyip Yumrukladı
Son Güncelleme: 06.10.2023 13:16

Antalya'da bir kuaförde işe yeni başlayan çırak, iş yerinin kedisini dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti. Kedi iç kanama şüphesiyle veterinerde 72 saatlik müşahede altına alınırken, güvenlik kameralarını izleyen kuaför adeta şok oldu. Olayın ardından çırağın işine son verildi ve durum polise bildirildi.

Antalya'da bir kuaförde işe yeni başlayan çırak, iş yerinin kedisini dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti. Kedi iç kanama şüphesiyle veterinerde 72 saatlik müşahede altına alınırken, güvenlik kameralarını izleyen kuaför adeta şok oldu.

Olay, 4 Ekim Çarşamba akşamı Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe yaşandı. Yaklaşık 2 hafta önce Serdar Latif Mantıcı'ya ait kuaförde işe başlayan M.A. (15), işletmenin kedisini üst katta darp etmeye başladı. Bacaklarından tuttuğu kediyi defalarca tekmeleyen M.A., zaman zaman da yumruklar atıp hayvanı yere çarptı. Bu sırada kuaförde yardım için gelen bir başka genç, sesleri duyup yukarı çıktığında M.A.'nın kediyi tekmelediğini gördü. Genç adam durumu o sırada iş yerinde olmayan Mantıcı'ya bildirdi. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Mantıcı, gördükleri karşısında şoke oldu. İş yerine gelen Mantıcı, çırağın işine son verip durumu polise bildirdi.

Dakikalarca darp gören kedi ise iç kanama şüphesiyle veterinere götürülüp 72 saatlik müşahede altına alındı.

"Güvenlik kamerasını izlediğimde şok geçirdim"

Olayın halen şokunda olan kuaför Serdar Latif Mantıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Müşterimizin oğlu yardıma gelmişti. Seslerden şüphelenip yukarı çıkmış. O anda kediye çırağın yaptıklarını görünce beni aradı. Güvenlik kamerasını izlediğimde şok geçirdim. İş yerine geldiğimde kedi bitkin haldeydi. Tırnakları kan içindeydi, kafası şişmişti. Neden böyle bir şey yaptığına dair hiçbir şey söylemedi. Gün içinde de kedinin kulağını kuyruğunu çekiştiriyordu. Kedi de onu görünce kaçıyordu. Kedimin hiç zararı yoktu, saatlerce köşede yatar, sessiz ve sakindi. İşine hemen son verdim, mesleki eğitim merkezine kaydını yapmıştım, çıkışını yaptırdım."

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan çırağın kediyi darp anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kediyi bacaklarından tutan M.A.'nın defalarca tekmeleyip yumrukladığı, zaman zaman da yere vurduğu görüldü. Kedinin zaman zaman M.A.'nın elinden kaçtığı, ancak tekrar yakalanmasıyla darbın devam ettiği gözlenirken, bir süre sonra da iş yerindeki başka bir gencin sesleri duyup gelmesi ve darp anlarına şahit olması da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kuaför Çırağı İş Yerinin Kedisini Tekmeleyip Yumrukladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Kuaför Çırağı İş Yerinin Kedisini Tekmeleyip Yumrukladı - Son Dakika
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