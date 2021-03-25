Antalya'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

25.03.2021 13:47
Antalya'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 4 motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 4 motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde farklı tarihlerde park halindeki 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kimliğini tespit ettiği M.C'yi (28) yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının çaldığı motosikletle seyretmesi yer alıyor.

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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