Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

21.05.2022 14:41

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında 2008 yılında yanıp sonrasında yeniden ağaçlandırılan ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında 2008 yılında yanıp sonrasında yeniden ağaçlandırılan ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Taşağıl Beşkonak yolu üzerinde Kaymaz Mevkiinde başladı. 2008 yılındaki yangında yanan ve 2009 yılında fidan dikilen bölgeden yükselen dumanlar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi ve Manavgat Belediyesi su tankerlerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

YORUMLAR
500
MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ Antalya'da zipline aktivitesi sırasında asılı kalan çocuk kurtarıldı Antalya'da zipline aktivitesi sırasında asılı kalan çocuk kurtarıldı
Kaynak: İHA

Beşkonak, Antalya, Taşağıl, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
14:07 Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı!
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:52 Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 14:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement