Antalya\'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı

Antalya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazaya karışan 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, sabah saat 07.57'de Isparta Otogarı'na girerek yolcu aldığı ve saat 08.27 sıralarında otogarda son kez görüldüğü belirlendi. Otobüsün otogardaki giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, 10.39'da Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kuzey Çevreyolu çok katlı kavşağına geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatarak yolda bir süre sürüklenen otobüs bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

8 ölü, 26 yaralı

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine, gelen ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kaza yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu.

Isparta Otogarı'ndan son görüntüler ortaya çıktı

Sabah saat 07.57'de Isparta Otogarı'na giren 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, Isparta'dan yolcu aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otogara saat 07.57'de girerek yolcularını alan otobüsün, saat 08.27 sıralarında Isparta Otogarı'nda son kez görüldüğü belirlendi. O anlar otogarın güvenlik kameralarına yansıdı.