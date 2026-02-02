Antalya'da Otobüs Kazası: Şoför Karaağaç Toprağa Verildi

ANTALYA'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför İzzet Karaağaç, memleketi Kütahya'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Kütahya'ya getirildi. Karaağaç'ın cenazesi, ikindi vakti Meydan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'na toprağa verildi. Karaağaç'ın 3 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –