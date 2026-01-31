Antalya'da Tarıma Hortum Darbesi - Son Dakika
Antalya'da Tarıma Hortum Darbesi

Antalya\'da Tarıma Hortum Darbesi
31.01.2026 09:59
Şiddetli yağmur ve hortumlar tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı, fiyatlar yükseldi.

ANTALYA'nın Serik, Aksu, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde etkili olan sağanak, fırtına ve peş peşe oluşan hortumlar, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Seraların plastik örtülerini yırtan, su altında bırakan felaket sonrası ürünlerin zarar görmesi ile sebze- meyve fiyatlarında artış yaşandı.

Antalya'da geçen haftadan beri etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, kentin doğu ve batısındaki birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yeri su basarken, farklı noktalarda oluşan hortumlar da çevreye zarar verdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle örtü altı tarımın merkezi olan kentte, birçok tarım alanı zarar gördü. Karada peş peşe ilerleyen hortumlar seraların plastik örtülerini yırtıp demirlerini yamulturken, sağanak nedeniyle de birçok tarım arazisi su altında kaldı.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Özellikle domates, biber, çilek ve muz seralarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle milyonlarca liralık zarar oluştu. Ürünler zarar görünce, sebze ve meyve fiyatlarında da artış yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde 21 Ocak'ta 30 ila 70 lira arasında değişen domatesin kilogram fiyatı 29 Ocak'ta 50 ila 83 liraya, 80 ila 140 lira arasında olan fasulyenin kilosu 100 ila 200 liraya, 30 ila 60 lira arasında olan biberin kilosu 80 ila 100 liraya, 40 ila 80 lira arasında olan kabağın kilosu 70 ila 110 liraya, 100 ila 180 lira arasında olan çileğin kilosu ise 100 ila 220 liraya yükseldiği görüldü.

'ÜRÜN KALMADI BUNUN DA FİYATLARA YANSIMASI OLACAKTIR'

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, 10 yılın en kötü afetlerinden birinin yaşandığını söyledi. Akcan, "Muğla'dan Gazipaşa'ya kadar sahil şeridinde hortum, sel, dolu her türlü afeti yaşadık. Bu afetler her yıl oluyordu ama bir bölgede oluyordu. Bu sefer bütün alanı etkiledi. Allah bütün çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Ürün kalmadı, bunun da fiyatlara yansıması olacaktır. Üretici can derdinde. Çiftçinin 6 ay yetiştirip, tam hasat edeceği ürün 1 metre suyun içerisinde kalmış. 6 aylık emeği, masrafı gitti. Domates bugün halde 50 ila 80 lira arasında. Alacak kişi, '150 lira veriyorum bir TIR domates lazım' dese verecek ürün yok. Ürün olmadığı için fiyatlar uçtu gitti. Bazı ürünlerin fiyatları yüzde 100 arttı. Çiftçinin 6 aydır gözü gibi baktığı ürünü bir anda çöp oldu, gitti. Herkesten sabır bekliyoruz" dedi.

'BİZİM ÜRETTİĞİMİZ ÜLKEMİZİ BESLER'

Üretimin devam ettiğini söyleyen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "Geçen günlerde yaşadığımız sel felaketinde çiftçilerimiz çok büyük zarar gördü. 5 bin dönüm arazimiz su ve hortum dolasıyla zarar gördü. Kumluca ekseninde bakarsak, 45 bin dönüme yakın alanda üretimimiz devam ediyor. Ürünlerimizi toplamaya devam ediyoruz. Bu arada karaborsacılar, emek hırsızları çıktı. Bizim ürettiğimiz ülkemizi besler. Ancak zarar gören çiftçimizin 1 yıllık emekleri heba oldu. Bu çiftçilerimiz de 45 gün içerisinde tekrar ürün tedarikine başlayacak. Çok zarar eden çiftçilerimiz var. Çiftçilerimizin tekrar üretime başlayabilmesi için devletimizden destek bekliyoruz. Ürün arz kısmında bir sıkıntı yok. Üretici ile tüketici arasındaki makası açmasınlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

