Antalya'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Antalya'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

6 saat önce

Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, rutin temizlik işleri yoğunlaştırıldı.

Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, rutin temizlik işleri yoğunlaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde virüs salgınına karşı önlemlerin artırıldığı, özellikle hijyene yönelik tedbirlerin alındığı belirtildi.

Belediye kurslarına iki ay ara verildiği vurgulanırken, konser, söyleşi gibi tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlerin durdurulduğu, Antalya Şehir Tiyatroları'nın da bu kapsamda oyunlarını ertelediği kaydedildi.

Belediye kültür merkezleri, toplantı salonları, müzeler, kurs merkezleri gibi halkın kullanımına açık tüm kapalı alanların ilaçla dezenfekte edildiği, Antalya merkezi ve ilçelerde toplu ulaşım araçlarının temizliğine de aralıksız devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Her alanda gerekli çalışmaları yürüttüklerini aktaran Böcek, "Hijyen önlemlerimiz kapsamında ASAT Genel Müdürlüğümüz tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kepez ilçesindeki tedbirler iki katına çıktı

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada da halka açık tüm alanlarda, belediyeye ait binalarda ilaçlama ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

İlçede bulunan okul ve camilerin de temizliği yapıldı.

Öte yandan zabıta ekiplerince, virüs salgını nedeniyle yapılan zamlara ilişkin gerekli denetimler sıklaştırıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dezenfeksiyon işleminin sürdüğünü belirtti. Vatandaşların dikkatli olmasını öneren Tütüncü, günler öncesinden gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Alanya'da ilaçlama çalışmaları

Alanya Belediyesi ekipleri otobüs terminali, durak, ATM'ler ve kütüphanelerde ilaçlama yaptı.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki Emine Hacıkura Kütüphanesinin, belediye binasının, vatandaşların kullandığı hizmet alanlarının dezenfekte edildiğini söyledi.

Antalya'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Şehir Tiyatroları, Antalya, Alanya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:27 Kaynak: AA
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