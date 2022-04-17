Turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

17.04.2022 17:07

Antalya'da Alman turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Antalya'da Alman turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Alanya ilçesine götürmek üzere yola çıkan Kamil Demir'in kullandığı 20 AGM 990 plakalı minibüs, Kızılot Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada minibüs şoförü ile aralarında çocukların da bulunduğu 11 Alman turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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