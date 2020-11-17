Antalya'da, turizm sezonunun son günleri - Son Dakika

Antalya'da, turizm sezonunun son günleri

17.11.2020 12:43
Antalya'da, turizm sezonunun son günleri, System.String[]

PANDEMİ sürecinde 'Güvenli Turizm' programıyla dünyada dikkat çeken Antalya'da, kış dönemiyle birlikte 2020 sezonu sona eriyor.

PANDEMİ sürecinde 'Güvenli Turizm' programıyla dünyada dikkat çeken Antalya'da, kış dönemiyle birlikte 2020 sezonu sona eriyor. Günlük 200'e yakın uçuş sayısı, 20'ye kadar geriledi. Kente 1 Ocak'tan itibaren 3 milyon 356 bin, 1 ile 15 Kasım arasında 79 bin 908 turist gelirken, otellerin de çoğu kapanmaya başladı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Dünyanın en gözde turistik merkezlerinden Antalya'da geçen yıl 15 milyonu aşkın yabancı turist ağırlanırken, bu yılki turist sayısı 3,5 milyon civarında oldu. Dünya Turizm Örgütü tahminlerine göre, dünya genelinde 2020'de 900 milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar arasında kayıp bekleniyor.

'GÜVENLİ TURİZM' FARKISektörün tarihinin en kötü yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (GTA) ve sektör temsilcileriyle ortaklaşa hayata geçirilen 'Güvenli Turizm: Safe Tourism' sertifika programıyla Türkiye turizmi, dünyaya örnek oldu. Sertifika programı kapsamında alınan önlemlerle temmuz ayından itibaren Türkiye ve özellikle Antalya, turizm sektörü dünyada öne çıktı. Havanın soğuması ve salgının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte dünya genelinde yeniden kısıtlamalar başladı.Turizmin kasım ayında ikinci dalgaya girdiğine dikkat çeken Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, alınan tedbirler ve diğer tatil destinasyonlarının 'riskli bölge' olarak ilan edilmesi üzerine temmuz- ekim döneminde sezona tutunmaya çalışan Antalya turizminin, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'ye dair kısıtlamaları ve Rusya uçuşlarının azalmasıyla kasım ayı itibarıyla sezonun son günlerini yaşadığını açıkladı.SALGIN KISITLAMALARI ARTTITurizmcilerin sezonun uzatılması yönündeki beklentisinin ise dünya genelindeki vakaların artması üzerine gündemden çıktığına işaret eden Recep Yavuz, Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların yeniden başladığını, Rusların da kış dönemi nedeniyle sezonu bitirmek üzere olduğunu, Rusya'da vakaların büyük sayılara ulaştığını söyledi. Yavuz, "Bu nedenlerle artık otellerin büyük bölümü de kapatmaya başladı. Herkes pandemiye esir düştü ve önümüzdeki dört ay böyle geçecek. Kasım itibarıyla kapanan turizm hareketinin, en erken kademeli olarak mayıs ayında başlayabileceğini öngörüyorum" dedi.3 MİLYON 356 BİN TURİSTKültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 15 Kasım itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayılarını da paylaşan Yavuz, 1 ve 15 Kasım arasında toplam 79 bin 908 yabancı misafir geldiğini açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren ise toplam turist sayısının 3 milyon 356 bin olduğunu kaydeden Yavuz, Antalya'ya günde 200'e yakın uçuş olurken, 15- 20'lere düştüğünü dile getirdi.Bu yıl Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeleri de açıklayan Recep Yavuz, şöyle sıraladı:  "Rusya 1 milyon 459 bin, Ukrayna 554 bin, Almanya 359 bin 759, İngiltere 209 bin 649, Polonya 85 bin 929."ANTALYA İLK SIRADA

Akdeniz ülkelerindeki turizm kentleri arasında Antalya'nın en çok tercih edilen kent olduğuna dikkati çeken Recep Yavuz, 17 Kasım itibarıyla Antalya'ya 3 bin 334 kapasiteli 17 uçak gelirken, aynı gün Mayorka'ya sadece 1 uçak indiğini kaydetti. Yavuz, Girit, Rodos ve Dubrovnik'e ise hiç uçuş olmadığını söyledi.


Antalya'da, turizm sezonunun son günleri
Antalya'da, turizm sezonunun son günleri
Antalya'da, turizm sezonunun son günleri

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da, turizm sezonunun son günleri - Son Dakika Ekonomi


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