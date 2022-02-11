Üye Girişi
Antalya'da TURKOVAC aşısı evlerde yaşlı ve engellilere uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Antalya'da TURKOVAC aşısı evlerde yaşlı ve engellilere uygulanmaya başlandı

11.02.2022 16:09
Antalya'da TURKOVAC aşısı evlerde yaşlı ve engellilere uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC'ın Antalya'da yaşlı ve engellilere evlerinde uygulanmasına başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC'ın Antalya'da yaşlı ve engellilere evlerinde uygulanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Şelale Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Arzu Yılmaz'ın evine gelerek TURKOVAC aşısı yaptı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, hastaneye gidemediği için ekiplerden yardım istediğini söyledi. Sağlıkçıların aşı yapmak amacıyla evine kadar geldikleri için çok duygulandığını dile getiren Yılmaz, TURKOVAC'ı yerli aşı olduğu için özellikle tercih ettiğini kaydetti.

Antalya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Yıldırım ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile savaşlarında en önemli enstrümanlarının aşı olduğunu belirtti.

Aşı için hastaneye gelemeyen engelli ve ileriki yaşlardaki hastalarda aşıyı evlerine kadar götürdüklerini aktaran Yıldırım, "Engelli ve ileriki yaşlardaki aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı da evlerinde aşı yaparak salgına karşı korumayı amaçlıyoruz. Antalya'da 5 günde 1350 kişi TURKOVAC aşısı oldu." diye konuştu.

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürlüğü, TURKOVAC, Antalya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da TURKOVAC aşısı evlerde yaşlı ve engellilere uygulanmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:15:18. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da TURKOVAC aşısı evlerde yaşlı ve engellilere uygulanmaya başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement