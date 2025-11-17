Antalya'da Ücretsiz Sanat ve Meslek Kursları Başladı - Son Dakika
Antalya'da Ücretsiz Sanat ve Meslek Kursları Başladı

17.11.2025 11:42
Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurslarını başlatırken, katılımcılara iş ve sosyalleşme fırsatları sunuyor. Ücretsiz verilen kurslar arasında pastacılık, cilt bakımı, el sanatları ve sepet örücülüğü gibi çeşitli branşlar yer alıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem kursları başladı. Pastacılık, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi geniş bir yelpazeye sahip kurslar, katılımcılara hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM'lerde ilk dönem kursları başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında kent genelindeki 28 ATASEM kurs merkezinde 230 branşta 657 kurs açıldı. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

ATASEM'de unutulmaya yüz tutmuş meslek grubu içerisinde yer alan sepet örücülüğü kursu da veriliyor. Kursiyerler, kağıt, mısır koçanı ve palmiye gibi atıklardan ürettikleri avizeler, ekmek sepetleri, çamaşır sepetleri, çantalar, hasır sehpalar ve çeşitli ev dekoratif ürünleriyle hem el becerilerini geliştiriyor, hem de iş imkanı edinerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kurslarda eğitim alan katılımcılardan bazıları memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Zübeyde Yıldırım: "Meslekte ilerlemek ve profesyonel olarak çalışmak istiyorum. İleride belki bir pastane açmak ya da internet üzerinden satış yapmayı hedefliyorum. Kurs hepimiz için çok faydalı geçiyor."

-Esin Doğan: "ATASEM hem ücretsiz hem de kaliteli eğitim veriyor. Kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacağız. Hayalim butik bir kafe açabilmek. Burada profesyonel ekipmanları kullanarak pasta tarifleri ve görsel sunum eğitimlerini uygulamalı öğreniyoruz."

-Emir Karaaslan: "İlk hedefim bu kursu başarıyla tamamlayıp sertifikamı almak. Sertifika işe girmemizde bizlere çok yardımcı olacak. Otellerde ya da yeme içme sektöründe ilerlemek istiyorum. Burada profesyonel bir mutfakta çalışıyoruz. Hep beraber hamur açıyor, pişiriyor, sunumlar yapıyoruz."

-Gönül Sarı Ağaoğlu: "Emekli olup iki yıl evde oturmaktan sıkılmıştım sonra ATASEM'e geldim ve iyi ki de gelmişim. Kağıttan sepetler dekoratif ürünler yaparak kendimi geliştirmeye başladım. Burada bir şeyler başarmak ve vaktimi olumlu harcamak beni mutlu ediyor. Yakınlarımdan bile şimdiden hediyelik siparişler almaya başladım."

-Necla Nuran: "Bu kursları belki evlerimizde internet üzerinde de izleyerek öğrenebiliriz ama sosyalleşmek için ATASEM'e geliyoruz. Sepet örücülüğü sabırla yapılan, teknikleri, işlemleri çok özel olan bir el sanatı. Bu kurs sayesinde sadece sepet değil tepsiler ekmek sepetleri ve avizeler yaparak çeşitleri artırıyoruz."

Kaynak: ANKA

