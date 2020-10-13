Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

13.10.2020 15:03
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, S.S. ve T.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 4 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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