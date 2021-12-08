Antalya'da yurtta öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Antalya'da kaldığı özel yurdun aşçısı tarafından öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı.

Öldürülen M.S.T'nin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze, Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan babası Halil T'ye teslim edildi.

M.S.T'nin cenazesinin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'yi (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

Antalya Valiliği, şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirmişti.