Antalya'da zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

29.04.2022 18:27
Antalya'da zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Boğazkent Mahallesi'nde Mimar Sinan ile Kanuni caddelerinin kesiştiği kavşakta 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Fatma Demir, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanedeki 29 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Demir için Merkez Mahalle'de cenaze töreni düzenlendi. Demir'in cenazesi, ikindi namazının ardından Merkez Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İsa Kılıç idaresindeki 07 FFD 30 plakalı kamyon ile Mehmet Demir'in kullandığı 07 YIB 03 plakalı hafif ticari araç, 1 Nisan'da Boğazkent Mahallesi Mimar Sinan ile Kanuni caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpışmış, kazaya Fatih Karcı yönetimindeki 07 ABY 453 plakalı cip ile Adem Korhan kontrolündeki 07 ADJ 401 plakalı otomobil de karışmıştı.

Zincirleme kazada 5 kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Kablo hırsızları kiraladıkları araçta yakalandı Kablo hırsızları kiraladıkları araçta yakalandı Ticari taksi adeta ikiye bölündü... Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti Ticari taksi adeta ikiye bölündü... Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Mimar Sinan, Boğazkent, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:51 İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı!
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 18:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement